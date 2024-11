Documentário 'Beatles 64', produzido por Martin Scorcese, ganha primeiro trailer; confira

O documentário "Beatles 64", que mostrará a primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos, ganhou um primeiro trailer, nesta quinta-feira (14). Produzido pelo renomado diretor Martin Scorsese, a produção chegará ao catálogo do Disney+ no dia 29 de novembro.

O filme promete ser um retrato fiel da rotina dos "Fab Four" durante o mês de fevereiro de 1964. Nesse período, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr estavam prestes a se apresentar para uma audiência de 70 milhões de americanos através do programa de variedades "The Ed Sullivan Show".

Em uma apresentação histórica, os Beatles apresentaram músicas que já alcançavam o topo das paradas nos Estados Unidos, como "I Want to Hold Your Hand", além das clássicas “All My Loving”, “Till There Was You”, “She Loves You” e “I Saw Her Standing There”.

Após a participação no programa, a banda embarcaria em uma extensa turnê pelo País, passando por cidades como Nova York, Washington DC e Kansas City. Segundo a Disney+, os bastidores das apresentações na TV e concertos ao vivo serão mostrados em imagens remasterizadas na tecnologia Ultra HD 4K.

Veja também Zoeira Grammy Latino 2024: veja indicados, horário da premiação e onde assistir ao vivo Zoeira Novo filme da franquia 'Bridget Jones', com Renée Zellweger, ganha trailer; confira

O filme mostrará nova entrevistas com Paul e Ringo, os únicos integrantes vivos dos Beatles, junto de conversas com nomes conhecidos da música e pessoas que vivenciaram a febre da "Beatlemania" nos Estados Unidos.

Os áudios dos shows serão tratados e remasterizados por Giles Martin, filho de George Martin, o produtor original do grupo. Giles recentemente foi responsável pela nova mixagem de diversas faixas do grupo, incluindo a última música dos "Fab Four", "Now and Then", lançada no ano passado.

David Tedeschi assina a direção do documentário, com o apoio de imagens dos documentaristas Albert e David Maysles, que filmaram os Beatles durante toda a sua estadia nos EUA.