Em meio a rumores de divórcio, Barack Obama diz que estava em ‘déficit’ com a esposa, Michelle Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 63, fez um raro comentário sobre sua vida pessoal durante um bate-papo com estudantes do Hamilton College, em Nova York. Em meio a boatos de que estaria enfrentando uma crise no casamento com a ex-primeira-dama Michelle Obama — e até rumores de divórcio —, o ex-presidente disse que estava em “déficit profundo” no relacionamento.

Obama disse que está se dedicando a escrever a segunda parte de suas memórias, atividade que tem lhe tomado muito tempo. “Eu estava em um déficit profundo com minha esposa, então tenho tentado sair desse buraco fazendo coisas divertidas ocasionalmente", disse.

Obama e Michelle estão casados há 32 anos e têm duas filhas, Sasha, 26, e Malia, 23. Há meses os rumores de um possível fim do relacionamento do ex-presidente e da ex-primeira-dama ganharam força.

Os dois, que tradicionalmente faziam aparições públicas juntos, passaram a participar de eventos sem a companhia um do outro, o que alimentou ainda mais as especulações.

Michelle, por exemplo, não foi ao enterro do ex-presidente Jimmy Carter ou à posse de Donald Trump. Obama foi visto em um jogo do Los Angeles Clippers e jantando em Los Angeles sem a esposa.