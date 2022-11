Michelle Obama fala sobre casamento com Barack: 'não é sol e arco-íris'

Prestes a lançar o livro 'Nossa luz interior - Superação em tempos incertos', a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, revelou, em entrevista ao jornal O Globo, detalhes sobre o casamento com Barack Obama.

"Não é sol e arco-íris. A maior lição que aprendi com ele é que um parceiro nunca será a solução para todos os seus problemas", disse ela, em uma série de perguntas enviadas pela publicação.

A entrevista em questão faz parte da divulgação de Michelle sobre o novo livro. Nele, ela aborda questões como a falta de confiança em si, as dificuldades comuns em um casamento e o tempo vivido como a esposa do presidente dos Estados Unidos.

Sobre a união com Barack Obama, ela ressalta a importância de os dois lutarem diariamente pelo casamento. Segundo ela, é tudo questão de perseverança.

"Sim, Barack e eu brigamos, brigamos e discutimos muito ao longo dos anos. Mas se tem uma coisa que aprendi é: estar em um relacionamento longo não significa que vocês são metades da laranja que se encaixam perfeitamente", disse ela quando questionada se o amor dos dois cresce com o passar do tempo.

"Para nós, estar junto é estar disposto a voltar para redescobrir coisas que ficaram no caminho. Mesmo nos dias em que você está com tanta raiva que nem consegue olhar na cara do outro, confiar na parceria e no processo contínuo de descobrir a vida é a chave da relação", acrescentou.

Novo livro

O novo livro de Michelle será lançado em 14 idiomas e 27 países. O primeiro lançamento dela como escritora é de 2018, quando o material se tornou um best-seller em todo o mundo.