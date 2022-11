Caio Castro sofre acidente com Porsche antes do GP da Fórmula 1 em São Paulo

O ator Caio Castro sofreu acidente neste domingo (13) durante a prova Porsche Carrera Cup, que ocorre antes do GP do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo.

O carro que ele dirigia saiu da pista e bateu na barreira de proteção, após ter ficado entre dois competidores. Na redes sociais, pessoas que estavam no local publicaram fotos do ator sendo atendido após o acidente.

Legenda: O acidente ocorreu após o carro do ator ficar entre dois veículos Foto: Reprodução/ Redes sociais

Segundo as primeiras informações, ele saiu do local do acidente andando e não teve ferimentos graves.

O ator corre profissionalmente já há 9 anos e ingressou na Porsche Carrera Cup no ano passado. Ele costuma postar fotos sobre as corridas e dos carros em que compete nas redes sociais.