Quem saiu do Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (12)

O reality show 'Bake Off Brasil - Mão na Massa' teve mais um episódio apresentado no SBT na noite do último sábado (12). Na oitava temporada, o programa eliminou mais um participante da disputa.

Diferente dos demais episódios, a pessoa que deixou o programa não foi eliminada após perder uma das provas. Emily, uma das participantes, deixou a competição por conta de um problema familiar.

Provas difíceis

No sábado, todos participaram de uma prova em que precisaram entregar um bolo com uma inspiração viking. "A história do povo viking é muito rica e marcada pelo frio e pela dificuldade de armazenamento dos alimentos, sobretudo nas longas viagens que eles realizavam. Por isso, as especiarias são tão presentes na culinária desses escandinavos. Então, explorem elas", disse Beca Milano, uma das juradas.

Nadja Haddad explicou as regras e pediu para que todos mudassem de bancada. Na prova técnica, os participantes tiveram que reproduzir o doce Vitória-régia.

O quitute apresentou-se com uma mousse de hortelã, geleia de amoras com morangos silvestres na parte interna e na base uma camada de génoise que recebe um toque de água de flor de laranjeira.