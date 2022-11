'De Férias com o Ex': Beijo entre MC Mirella e Maria Venture antecipa estreia do reality; veja vídeo

O reality da MTV De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP, que estreia na próxima terça-feira (15), promete. Em mais uma prévia do programa, MC Mirella, 24 anos, e Maria Venture, 22, destacam-se com um beijão dado uma na outra.

As duas têm bastante peso nas redes sociais. Maria é influenciadora digital com mais de seis milhões de seguidores só no Instagram. Já Mirella é um dos grandes nomes do mundo do funk atual, colecionando, também, milhões de seguidores nas redes sociais.

De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP

Nesta edição, também participam do reality Lumena Aleluia, Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, WL Guimaraes, Bifão, Lipe Ribeiro e Marina Gregory. Outros participantes devem chegar ao longo dos episódios.

É possível acessar a programação pelo próprio canal por assinatura e também pela plataforma de streaming Paramount+.