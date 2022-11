Vizinhos de Cássia Kis emitem manifesto contra discurso homofóbico da atriz

Vizinhos da atriz Cássia Kis emitiram um manifesto contra o discurso homofóbico da artista. O condomínio onde tudo aconteceu fica localizado entre os municípios de Piracaia e Joanópolis, a uma hora e meia da capital paulista.

As mensagens do manifesto foram distribuídas no grupo oficial do condomínio Ecovila Clareando. A fala em que Cássia se manifesta contra casais homoafetivos aconteceu durante uma live com a jornalista Leda Nagle. "Homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho", disse a atriz durante a conversa.

“Infelizmente, em pleno 2022, ainda precisamos combater veemente afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação. E, apesar do desgaste e tristeza por debater temas tão elementares, reafirmamos o óbvio — o direito de amar, o direito de se casar e, sobretudo, o direito de existir —, mas o fazemos agora, e faremos sempre que necessário”, declararam os vizinhos em uma parte do manifesto.

Confira as mensagens:

Legenda: Manifesto feito pelos vizinhos da atriz Foto: Reprodução/Redes Sociais