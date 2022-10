Cássia Kis briga com jornalista Leilane Neubarth e é bloqueada no WhatsApp, diz colunista

Após a repercussão das declarações homofóbicas de Cassia Kis em uma entrevista para a jornalista Leda Nagle, veio à tona mais um episódio polêmico envolvendo a atriz. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do site Notícias da TV, a paulista teria brigado com Leilane Neubarth, após a apresentadora da GloboNews pedir que ela parasse de enviar mensagens com conteúdo de cunho político pelo WhatsApp.

A intérprete de Cidália em Travessia ainda criticou a imprensa, a Globo e colegas da jornalista, que acabou bloqueando a artista no aplicativo de mensagens.

Segundo o colunista, Cássia Kis e Leilane Neubarth eram amigas próximas há muitos anos após fazerem um curso de meditação juntas. O desentendimento entre elas começou no primeiro semestre deste ano, quando Cássia passou a enviar mensagens de cunho eleitoral para Leilane.

Incomodada com a importunação, a âncora pediu educadamente que a atriz não enviasse mais aquele tipo de conteúdo, não tendo seu pedido atendido por Cassia, que seguiu enviando o material e defendendo sua visão política.

Atriz ofendeu a imprensa

Em outra ocasião, após reiterados envios de mensagens sobre o assunto, Leilane Neubarth fez uma nova solicitação, mas dessa vez a atriz respondeu dizendo que Leilane "poderia bloqueá-la" se quisesse.

Leilane argumentou que, embora com pensamentos diferentes, as duas poderiam conviver se houvesse respeito. No entanto, ainda no primeiro turno durante as sabatinas realizadas pelo Jornal Nacional, Cássia enviou mensagens com ofensas contra a imprensa em geral e a própria Globo, incluindo jornalistas da GloboNews. Leilane então pediu para que Cassia Kis "se respeitasse" e respeitasse a empresa em que trabalha.

Após o episódio, Leilane optou por bloquear Cassia Kis de seus contatos. A história acabou saindo do âmbito privado e virando assunto na Redação do canal de notícias da Globo após as recentes falas homofóbicas da atriz. Para amigos, a jornalista não negou a sua decepção e chateação.

Leilane confirmou ao Notícias da TV o desentendimento. Cássia foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso. Sobre as declarações da atriz, a TV Globo se limitou a dizer que a emissora "tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação".