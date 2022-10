Cássia Kis faz declaração homofóbica ao se considerar conservadora: 'homem com homem não dá filho'

No ar em "Travessia", da TV Globo, Cássia Kis, de 64 anos, fez um discurso homofóbico em entrevista exibida no canal da jornalista Leda Nagle na última segunda-feira (24). Após se reconhecer como católica e conservadora, a atriz afirmou que a "ideologia de gênero" e a relação de pessoas LGBTQIA+ representam uma ameaça à "família tradicional".

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas", iniciou a atriz, alegando que recebe "imagens inacreditáveis de crianças de 6,7 anos se beijando" em "beijódromo". Ela, no entanto, não apresentou nenhuma prova de que esse espaço exista nas instituições.

Para a atriz, o intuito disso é "destruir a família sem dúvida nenhuma, destruir a vida humana" porque, segundo ela, "homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho".

'Precisa de um óvulo e espermatozoide'

Cássia seguiu no tema questionando a formação da família brasileira, já que somente mulheres têm capacidade biológica de reprodução.

"Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide, sim".

Ainda na entrevista à Leda Nagle, a atriz considerou que a "pandemia foi maravilhosa" porque a ajudou a se descobrir uma pessoa conservadora.

"Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, eu conheci o Brasil Paralelo e fiquei assustada porque eram de direita e não que eu fosse de esquerda, porque eu já tinha me divorciado da esquerda lá atrás, em 2014. Ouvi falar do Olavo de Carvalho e sai fora do negócio", contou.