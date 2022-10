Juliana Paiva está namorado arquiteto Danilo Partezani

A atriz Juliana Paiva está namorando o arquiteto Danilo Partezani, conforme o jornal Extra. O último relacionamento da artista foi há três anos, com o também ator Nicolas Prattes.

Nas redes sociais, os dois ainda estão discretos, mas, no Rock in Rio, em setembro, a atriz postou uma imagem ao lado do novo amor e mais dois amigos. “Foi uma delícia voltar a viver essa energia! Festa, música, trocas e muita vida! Valeu demais”, escreveu ela na legenda da imagem.

Legenda: Os dois curtiram o festival juntos Foto: reprodução

Danilo também tem curtido as últimas fotos de Juliana no feed do Instagram dela, inclusive a mais recente, em que ela mostra o batizado da afilhada Gioh e a pequena no circo.

Ainda segundo o Extra, o arquiteto é próximo de amigos em comum de Juliana. Em seu status do Facebook, ele diz que está em um relacionamento sério.

Apesar de não ser cearense, Juliana morou durante a adolescência em Fortaleza, e foi inclusive na Capital que começou a fazer aulas de teatro, aos 11 anos.

