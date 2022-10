Influenciadora 'Angelina Jolie zumbi' revela seu verdadeiro rosto após deixar prisão

A iraniana Sahar Tabar, de 21 anos, cujo nome real é Fatemeh Khishvand, apareceu pela primeira vez com o verdadeiro rosto após viralizar como a "Angelina Jolie Zumbi".

Embora tenha ficado conhecida por manter uma aparência cadavérica, a influenciadora admitiu que o efeito no rosto era resultado de filtros e montagens.

“O que você via no Instagram era um efeito de computador que eu usei para criar aquela imagem”, revelou a iraniana, que assumiu o personagem porque queria ser famosa desde criança. "E era muito mais fácil do que me tornar uma atriz".

Confira o rosto verdadeiro de Sahar Tabar, conhecida como 'Angelina Jolie Zumbi':

Legenda: Iraniana estava presa por blasfêmia e corrupção Foto: Reprodução/Daily Mail

Prisão de Sahar Tabar

O rosto comum de Fatemeh veio à tona depois que ela foi liberada de um presídio, onde cumpriu pena. Em dezembro de 2020, a iraniana chegou a ser sentenciada a 10 anos de prisão por blasfêmia nas redes sociais, corrupção e desrespeito ao uso do hijab.

Com a liberdade, ela afirmou ao jornal Rokna que mudou sua percepção sobre as redes sociais. Tabar ainda garantiu que “não vai mais colocar o Instagram no celular e nem ter uma conta lá”.