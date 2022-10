Jornalista Susana Naspolini morre aos 49 anos

Após passar por tratamento contra um câncer no osso da bacia, a jornalista Susana Naspolini morreu aos 49 anos, nesta terça-feira (25), em São Paulo. Ela estava internada em um hospital há mais de duas semanas e a filha vinha intensificando os pedidos de orações nas redes sociais.

Susana foi uma conhecida e querida repórter da TV Globo no Rio de Janeiro, atuando principalmente no quadro de quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1.

De qual câncer morreu Susana Naspolini?

Conforme o g1, um tumor identificado na bacia se espalhou por outros órgãos e ela não resistiu.

No entanto, ao longo das quase cinco décadas de vida, Susana também enfrentou outros quatro diagnósticos de câncer. Esse, identificado na bacia, foi o quinto que a repórter da TV Globo batalhou contra.

Aos 18 anos, a jornalista teve o primeiro diagnóstico, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, descobriu um tumor maligno na mama e, logo em seguida, um câncer na tireoide.

Em 2016, a catarinense enfrentou outro câncer de mama. Há dois anos, soube que estava com metástase nos ossos e passou a se tratar com quimioterapia oral, tendo melhoras.

Piora no quadro médico

Na última sexta-feira (21), Julia Naspolini, filha da jornalista, usou as redes sociais da mãe para pedir orações: "Continuem rezando pelo milagre”, escreveu na publicação. Em vídeo, ainda detalhou que o fígado estava muito comprometido.

Julia Naspolini Filha de Susana "Ele [o médico] disse que não sabem mais o que fazer, se tem mais alguma coisa pra ser feita. E eu não sei o que fazer".

Em setembro deste ano, Susana ficou internada por oito semanas, para tratar de uma infecção e baixa imunidade apresentada. Nas redes sociais ela comemorou a melhora: “Alta! Os braços abertos são para abraçar os técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, meninas da copa e da limpeza, por todo carinho que me deram”, escreveu ela.

Julia além de pedir orações, precisou alertar aos amigos da mãe que ela não havia trocado de número, por conta de um golpe que criminosos estariam tentando aplicar: “Minha mãe não mudou de número! Tem alguém se passando por ela, mas ela não mudou de número! Todos nós da família continuamos com o mesmo", disse a jovem de 16 anos.

Quem é Maurício Torres, marido de Susana Naspolini?

Maurício Torres foi um jornalista e apresentador que morreu em 2014, no estado de São Paulo. Ele iniciou a carreira esportiva no Sistema Globo de Rádio, ainda na década de 1990, até migrar para a televisão em 1996.

Já na TV Globo, o jornalista foi responsável por transmissões esportivas, além da apresentação do bloco esportivo do Bom Dia Brasil e, eventualmente, o Globo Esporte.

Legenda: Maurício Torres, marido de Susana Naspolini, morreu aos 43 anos em 2014 Foto: Divulgação/Record TV

Em 2005, Torres chegou à Record, como um dos principais narradores da rede de comunicação paulista. Em 2012, ao lado de Renata Ceribelli e Claudia Reis, passou a apresentar o Esporte Fantástico.

Ele foi também apresentador e narrador esportivo. Tinha 43 anos, era casado com Susana e deixou uma filha que, na época, tinha oito anos.

Quem é a filha de Susana Naspolini?

Julia Naspolini é filha dos jornalistas Susana Naspolini e Maurício Torres. O pai faleceu em 2014, quando ela tinha 8 anos, enquanto a mãe morreu nesta terça, após ela completar 16 anos.

A jovem jogava vôlei na escola e a mãe chegou a ir em muitas competições dela para vê-la nas quadras.