Filha de Susana Naspolini alerta para golpe usando nome da repórter: 'minha mãe não mudou de número'

A filha da jornalista Susana Naspolini, Julia Naspolini, alertou os seguidores da mãe que alguém está se passando pela jornalista afirmando que ela mudou de número. A repórter da TV Globo está internada em estado gravíssimo com um câncer na bacia que se espalhou para outros órgãos.

"Oi gente, minha mãe não mudou de número! Tem alguém se passando por ela, mas ela não mudou de número! Todos nós da família continuamos com o mesmo", garantiu a jovem de 16 anos através do perfil de Susana.

Julia ainda aproveitou para reforçar o pedido de orações pela cura mãe. "Continuem rezando por ela! Por favor. Rezem a oração Maria passa na frente, por favor, pedindo a cura dela. Por favor".

Essa não é a primeira vez que tentam aplicar golpes no nome de Susana. Em dezembro do ano passado, a jornalista publicou no Instagram um aviso para que os amigos ficassem atentos. "Trote! Amigos, criminosos estão usando a minha foto no zap e pedindo dinheiro em meu nome! Criminosos! Cuidado, amigos!", escreveu.

Nesta sexta-feira (21), Julia publicou um vídeo no perfil da mãe em que conta sobre o estado de Susana e, muito abalada, pede orações.

"Acabei de conversar com o médico dela. Ele disse que o estado dela é muito, muito grave, é gravíssimo. Ela estava com metástase na bacia, no osso da bacia, que já tinha se espalhado pra medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que fez ela perder o cabelo", relatou.

A doença ainda alcançou outros órgãos, segundo a jovem, como o fígado, que estaria muito comprometido. "Rezem pra ela ficar aqui, pra Deus ela ficar aqui com a gente por mais tempo".

Histórico de luta

O câncer no osso da bacia já é o quinto que Susana enfrenta. Aos 18 anos, A jornalista teve o primeiro diagnóstico, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, descobriu um tumor maligno na mama e, logo em seguida, um câncer na tireoide.

Em 2016, a catarinense enfrentou outro câncer de mama. Há dois anos, soube que estava com metástase nos ossos e passou a se tratar com quimioterapia oral, tendo melhoras.

Em setembro deste ano, a repórter chegou a ficar internada por oito dias para tratar uma infecção e a imunidade baixa. Essa é a quinta vez que Naspolini sofre com câncer. O atual diagnóstico foi divulgado por ela no dia 23 de março.