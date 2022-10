Filha de Susana Naspolini volta a pedir orações pela mãe: 'continuem rezando pelo milagre'

Confira a postagem:

Legenda: O pedido veio acompanhado da oração "Maria, passa na frente" Foto: Reprodução/Redes Sociais

Piora no quadro

Em setembro deste ano, ela ficou internada por oito semanas, para tratar de uma infecção e baixa imunidade apresentada. Nas redes sociais ela comemorou a melhora: “ Alta ! Os braços abertos são para abraçar os técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, meninas da copa e da limpeza, por todo carinho que me deram”, escreveu ela.

Na última sexta (21), a filha publicou um vídeo pedindo para as pessoas orarem pela mãe: “o fígado tá muito comprometido. Ele [o médico] disse que não sabem mais o que fazer, se tem mais alguma coisa pra ser feita. E eu não sei o que fazer ", disse ela durante a gravação.

Julia além de pedir orações, precisou alertar aos amigos da mãe que ela não havia trocado de número, por conta de um golpe que criminosos estariam tentando aplicar: “ minha mãe não mudou de número! Tem alguém se passando por ela, mas ela não mudou de número! Todos nós da família continuamos com o mesmo", afirmou a jovem de 16 anos.

A jornalista e apresentadora do programa ‘É de casa’, Maria Beltrão, fez uma live no último sábado (22), reunindo 500 seguidores para rezar pela amiga. “Susana é exemplo de vida, amiga, dona de um coração gigante. Rezamos para que ela se restabeleça. Estamos em oração, porque temos muito amor por essa família maravilhosa", disse ela durante a transmissão feita no Instagram.