Apresentadores são denunciados por crime de homofobia contra jornalista em Juazeiro do Norte.

Segurança

Apresentadores que chamaram jornalista de 'sapatãozinha' são denunciados por homofobia no CE

O Ministério Público do Ceará fez a denúncia contra João Paulo Ramos e o ex-vereador Janu, apresentadores do Padcast "Na Lata"

Redação 29 de Setembro de 2025
Foto onde aparece um martelo de juiz onde aparece uma bandeira LGBT ao fundo

Segurança

Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará

O condenado publicou mensagens pejorativas e preconceituosas contra homens gays da cidade de Jardim, na região do Cariri

Matheus Facundo 19 de Agosto de 2025
Captura de tela de transmissão de evento religioso onde foi lida oração que comparou homossexualismo e lesbianismo a doenças

Ceará

Evento católico no Ceará tem oração que compara 'homossexualismo e lesbianismo' a doenças

Trecho de oração fala que orientações sexuais diferentes da heterossexualidade são doenças assim como câncer, depressão e dependência química

Matheus Facundo 08 de Agosto de 2025
Antonia Fontenelle em vídeo se expressando de forma acalorada contra a deputada Erika Hilton

PontoPoder

'Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são', diz Antônia Fontenelle contra Erika Hilton

Ataques foram feitos em vídeo publicado na sexta-feira (18). A deputada federal entrou na justiça contra a atriz

Redação 19 de Julho de 2025
Montagem de fotos mostra estudante que morreu à esquerda e, à direita, a carteira que ele costumava sentar na escola, vazia

País

Adolescente morre após ser espancado em Manaus; Polícia investiga bullying e homofobia

Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, havia saído para comprar leite e teria reagido a ofensas feitas por um grupo de outros jovens que confraternizavam na rua da casa dele

Redação 09 de Julho de 2025
Alessandra registra imagens da funcionária Dayane

Ceará

Miss denuncia transfobia de funcionária de supermercado em Fortaleza: 'É uma mulher ou é um homem?'

Caso ocorreu no bairro Varjota, em Fortaleza

Lucas Monteiro 25 de Junho de 2025
Foto que contém prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo em meio a uma praça

País

Justiça condena professor por perseguição a coordenador devido à orientação sexual, em São Paulo

Docente insinuava que superior queria implantar suposta 'ideologia de gênero'

Redação 22 de Junho de 2025
Colagem traz duas imagens da jornalista Adriana Ramos, ilustrando pedido de desculpas de suas filhas devido ataques homofóbicos desferidos pela mãe

País

Filhas de jornalista Adriana Ramos pedem desculpas por ataques homofóbicos da mãe

Familiares afirmam que mulher teria transtornos mentais

Redação 18 de Junho de 2025
Mulher de 61 anos com muleta proferindo xingamentos contra homens em prédio em São Paulo

País

Jornalista presa por xingamentos homofóbicos em shopping de SP volta a atacar após ser solta

Mulher xingou três pessoas em prédio onde vive

Redação 17 de Junho de 2025
Momento em que a jornalista Adriana Ramos está em discussão numa cafeteria

País

‘Bicha nojenta’: mulher é presa em flagrante por injúria em shopping de luxo em São Paulo

A jornalista afirma que estava ao telefone e que outras pessoas teriam mandado ela falar baixo e calar a boca

Redação 15 de Junho de 2025
