Primeira filha de Manu Gavassi com Jullio Reis nasce em SP, diz site

A primeira filha fruto do relacionamento entre Manu Gavassi e o modelo Jullio Reis nasceu, na última quinta-feira (3), em São Paulo. A informação só foi confirmada pela assessoria da cantora neste sábado (5), ao g1.

O nome do bebê ainda é mantido em segredo pelo casal, que pouco compartilha detalhes sobre o relacionamento. A gravidez de Manu foi anunciada em novembro de 2024, por meio de um post no Instagram. Na época, a artista já carregava a criança há cinco meses.

Veja também Zoeira Parcial da Enquete BBB 25 aponta rejeição de participante com mais de 40%; veja detalhes Zoeira Equipe de Renata Saldanha visita o Barroso e registra locais do bairro que marcaram a vida da BBB

O último registro da cantora grávida foi feito em março. Na publicação, Manu aparece em uma sessão de fotos ao lado do namorado.

"Meu palpite é que esse é o último registro dessa gestação mágica pelas lentes do meu melhor amigo, curadoria de minha irmã e a melhor companhia do amor da minha vida [Julio] na nossa nova futura casa. Nada grita mais final de gravidez e início de puerpério do que uma bela obra", escreveu.

Relacionamento de Manu com Jullio Reis

Manu Gavassi e Julio Reis estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em maio deste ano. Poucos meses após assumir o namoro com o modelo, a artista chegou a dar uma entrevista para a revista Quem sobre o início do relacionamento.

“A gente se conheceu de maneira inusitada, através de amigos em comum. Esse relacionamento é uma leveza, uma certeza que eu tenho, um amor que a gente sente, um respeito, uma parada que eu nunca vivi antes", comentou.

Gavassi também já havia revelado a vontade de ser mãe e constituir uma família. "Capricórnio tem isso de aterrar, criar laços e querer uma família. Sou caseira e tranquila. Sempre tive esse sonho de ser mãe algum dia. Com certeza me vejo neste lugar com o Jullio", disse ela em dezembro de 2021.