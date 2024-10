Saiba quem é Fábio Arruda, namorado de Ana Maria Braga

O jornalista Fábio Arruda, namorado da apresentadora Ana Maria Braga, 75, completou 54 anos nesse domingo (27) e ganhou uma declaração pública dela nas redes sociais. "Companheirismo é a base de uma conexão verdadeira, onde duas pessoas se apoiam e se entendem de forma especial", começou a global.

Em um carrossel de fotografias no Instagram, Ana Maria compartilhou com os seguidores momentos de viagens e lazer com o namorado. "Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças. Parabéns, Fábio. Que o novo ano te traga sorrisos e conquistas. Te amo", declarou.

A homenagem foi celebrada por diversos famosos que mandaram mensagens positivas para o casal. "Lindos. Fábio, que a vida te traga o melhor", escreveu Claudia Raia. "Querida Ana, ele cuida de você. Lindo de ver. Parabéns e muita saúde, Fábio", desejou Eliana. Gil do Vigor, por sua vez, disse: "Amo vocês".

Quem é Fábio Arruda?

Fábio, segundo o Terra, trabalha nos bastidores do programa 'Mais Você', da TV Globo, apresentado por Ana Maria. Ele também já fez parte da equipe de esportes da emissora, atuando como editor de imagens, e costuma ser discreto nas redes sociais.

Não se sabe como o relacionamento entre os dois começou, mas há suspeita de que tenha iniciado em 2022. O anúncio público foi feito apenas em 2023.