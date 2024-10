Everton Cebolinha aparece ao lado da família em foto após reatar casamento

O jogador de futebol do Flamengo Everton Cebolinha apareceu em uma foto com toda a família após reatar o casamento com a influenciadora digital cearense Isa Ranieri. Na imagem, aparecem o atleta, Isa e os três filhos do casal na comemoração do aniversário de Pedro, de 5 anos, segundo filho dos dois.

A imagem foi publicada nos Stories de Isa, na manhã desta segunda-feira (28). Ela ainda deu a entender nos vídeos publicados nas redes sociais que hoje ainda haverá uma festa para a criança.

O casal anunciou que reatou o casamento no domingo (27), com um vídeo publicado nas redes sociais. Cebolinha fez uma surpresa para Isa, com direito a balões, flores, uma nova aliança e um letreiro luminoso com as palavras “te amo”.

A influenciadora que anunciou a separação, no dia 9 de outubro, com um post nas redes sociais. O jogador, inclusive, chegou a se envolver com uma mulher após o breve término.