Irmã de Thalía está internada na UTI e família pede doações de sangue

Ernestina Sodi, de 64 anos, uma das irmãs da cantora e atriz mexicana Thalía, está internada na UTI, no Hospital ABC Santa Fé, localizado na Cidade do México. Nas redes sociais, a família da artista pediu doações de sangue, apesar do motivo da internação não ter sido revelado.

“Qualquer tipo de sangue, de 8h às 18h, durante toda a semana, em nome de minha mãe, por favor, Ernestina Sodi. Tenha um ato de bondade com um companheiro humano hoje. Venha doar sangue no hospital”, escreveu a atriz e cantora Camila Sodi, em seu perfil do Instagram, filha de Ernestina.

Thalía também se pronunciou sobre a irmã, e agradeceu o carinho dos fãs.

“Obrigada aos meus amados ThalyFãs por esta linda iniciativa que vocês tiveram hoje de nos unir em oração pela minha irmã Titi, e por tantas pessoas também delicadas de saúde. Aqui me uno a vocês como sempre grata por contar com vocês incondicionalmente. Aqui está minha velinha e minhas orações. Mateus 18:20: 'Porque onde estão dois ou três congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles'. Em nome de Jesus”, escreveu ela em sua rede social, no domingo (27).

Nos comentários, a artista recebeu mensagens carinhosas dos fãs: "Sempre contigo", escreveu uma pessoa. "Estamos contigo, meu amor. Deus está sempre contigo e sua família", postou outro seguidor.