Ashton Kutcher estaria 'aterrorizado' após suposta ligação com rapper P. Diddy

O ator Ashton Kutcher estaria em um momento conturbado após ser associado ao rapper e produtor musical Sean "Diddy" Combs, preso por acusações de tráfico sexual e estupro de menores. Segundo a imprensa norte-americana, Kutcher demonstrou estar "aterrorizado" com a possível ideia de ter o próprio nome "jogado na fogueira" pelo colega. Os dois mantinham amizade há cerca de 20 anos.

A relação entre Diddy e Kutcher começou a ser comentada após a prisão do rapper no último dia 16 de setembro. Em uma entrevista relembrada nas redes sociais, o ator, conhecido por filmes como "Efeito Borboleta" e pela série "That 70's Show", se esquivou de dar detalhes sobre as famosas festas de Diddy, nas quais o álcool, sexo e drogas eram fatores constantes.

Veja também Zoeira Filhos de P. Diddy defendem rapper de acusações de abuso sexual Zoeira Atleta famoso impediu Diddy de abusar sexualmente de um homem em festa; entenda

"Tenho muita coisa que não posso contar", disse ele durante participação no programa "Hot Ones", em 2019. "Histórias das festas do Diddy, cara… Isso é uma coisa estranha de se lembrar", resumiu na época.

Uma pessoa próxima do artista teria revelado o quanto ele se arrepende da proximidade entre os dois. "Ele se sente enganado, traído, subestimado e manipulado. Agora ele não confia em ninguém, exceto em sua esposa Mila Kunis", disse a fonte ao jornal britânico Daily Mail.

A amizade entre Ashton e Diddy surgiu após o cantor elogiar o programa "Punk’d", da MTV, produzido e apresentado pelo ator entre 2003 e 2007. O interesse por futebol, então, virou algo em comum entre eles.

Planos e casamento

As informações são de que até o casamento de Kutcher está abalado. Recentemente, o artista deixou o posto de presidente de uma organização contra o abuso sexual infantil nos EUA logo após ter se solidarizado, com Mila Kunis, apoiando Danny Masterson, ex-colega do casal no elenco da série "That 70’s Show".

Masterson foi condenado a 30 anos de prisão por estupro. Após as críticas, os dois atores vieram a público para pedir desculpas por conta do posicionamento.

Agora, a decisão de Kutcher é de se manter distante. "Ele não deseja se pronunciar sobre o caso, pois acha que Diddy não teria problemas em mentir para as autoridades e revelar alguns nomes de seus amigos famosos se isso significasse tirá-lo da cadeia. Diddy poderia dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa ou se voltar contra qualquer um neste momento. Todos que são próximos de Diddy temem a possibilidade de Diddy inventar falsas alegações para limpar seu próprio nome", disse a mesma fonte.

Atualmente, Ashton e Mila estariam planejando uma mudança com os filhos para a Europa. Segundo outro suposto amigo do casal, a decisão teria ocorrido após o ator ter afirmando que "está sendo arrastado pela lama por causa de suas associações passadas". As informações também foram publicadas pela revista In Touch.