Preta Gil reforça importância de valorizar a vida durante tratamento de câncer: 'Vou vencer'

A cantora Preta Gil participou do “Domingão com Huck”, exibido no domingo (27), para prestigiar a apresentação da amiga, Fabiana Karla, no quadro Batalha do Lip Sync. Fabiana escolheu uma música da artista,"Sinais de fogo", para dublar.

Durante a participação de Preta, Luciano Huck reforçou que ela é uma guerreira, pois passou por três sessões de quimioterapia somente nesta semana.

“Só vocês para me tirarem de casa”, disse ela, reforçando a importância de seguir a vida normalmente durante um tratamento de câncer.

“Como eu, milhares de pessoas estão passando por um tratamento oncológico. E a gente tem que continuar vivendo enquanto a gente se cura, a gente tem que dar valor à vida. E quando soube que Fabiana ia me homenagear no programa do meu melhor amigo, me arrumei toda. Sim, estou lutando e vou vencer”, acrescentou.

Em agosto, Preta Gil anunciou nas redes sociais que seu câncer havia voltado e ela passaria por um novo tratamento oncológico. Na ocasião, ela salientou que estava bem, e recebendo todos os cuidados médicos.