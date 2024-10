Xand Avião revela reunião com equipe que fez Madonna no Rio para realizar Aviões Fantasy

Em entrevista exclusiva à coluna, o cantor Xand Avião deu detalhes sobre a produção do Aviões Fantasy, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE). Com objetivo de montar a maior festa a fantasia do mundo, o forrozeiro revelou que até buscou ajuda da equipe que construiu o show da cantora Madonna no Rio de Janeiro (RJ).

Inicialmente, o projeto havia sido agendado para o dia 9 de novembro. No início do mês de outubro, ele anunciou mudança na data. E, agora, para coluna, contou que a festa ficará para 2025. "Tô com o coração apertado, mas o que vem por aí vai parar o Brasil todo. Se Deus quiser, no próximo ano, o Fantasy vem maior ainda".

Assista à entrevista:

Na conversa, Xand Avião explicou que a mudança foi por questão de segurança e que até buscou ajuda de grandes equipes técnicas para poder desenhar o Aviões Fantasy.

Eu tive que mudar a data porque fazer um show aberto como eu quero fazer... a gente teve até uma reunião com o pessoal que fez a Madonna lá em Copacabana. É uma complicação tão grande fazer um evento aberto. E o meu tem um porém, que é a fantasia. Aí imagina um cara fantasiado fazendo o que não deve? Como vai achar esse cara? Eu tive que me resguardar Xand Avião Cantor

Xand busca com urgência profissionais de eventos para produtora

Outro assunto da conversa com Xand Avião foi a busca de profissionais de eventos para a produtora Vybbe. A empresa do cantor está realizando uma grande seleção para contratar roadies, produtores musicais, fotógrafos, videomakers, entre outras profissionais que atuam nos bastidores.

Com 21 de música, o comandante do Aviões já atuou em diferentes áreas do show business antes de ser vocalista: "Já fui roadie, já fui percursionista, já tentei ser baterista e deu errado"

"Você não sabe como a gente sofre para encontrar pessoas para trabalhar com backstage. Quem não aparece e tá lá atrás é o mais importante, na minha opinião. O cara que monta o som, que passa o som, afina o instrumento, o cara que produz o evento... é tanta coisa que a gente precisa", ressaltou Xand Avião.

'Xand's Bar' em 2025 em Fortaleza

Um dos últimos assuntos da conversa com Xand Avião foi sobre o novo projeto de evento que irá percorrer o Brasil — o "Xand's Bar'.

Com pegada voltada ao repertório que faz sucesso em bares pelo País afora, o forrozeiro anunciou o primeiro show do projeto para João Pessoa (PB), com direito a gravação.

Segundo o cantor, a capital cearense deve receber o evento em 2025: "O último 'Xand's Bar' do ano vai ser em Fortaleza. Lógico que tá no nosso calendário".