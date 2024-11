Revista internacional chama Fernanda Torres de 'ícone global' após ‘Ainda Estou Aqui’; veja detalhes

Fernanda Torres acaba de finalizar um tour de 25 dias por Hollywood, divulgando o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A viagem encerrou uma turnê de quase três meses, passando ainda por Veneza, Toronto e Nova York.

A sua participação na campanha de promoção do longa brasileiro rendeu à atriz o título de "ícone global", pela revista Vanity Fair. A nova edição da revista, que acaba de sair, destacou a "performance reveladora" de Fernanda Torres.

A revista faz um retrospecto da carreira da herdeira de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. A Vanity Fair lembra que Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Cannes, com 'Eu Sei que Vou Te Amar', filme de Arnaldo Jabor lançado em 1986.

Cita ainda outros sucessos de Fernanda Torres, como a sua interpretação no espetáculo 'A Casa dos Budas Ditosos', adaptação da obra de João Ubaldo Ribeiro; a série 'Entre Tapas e Beijos' e o livro 'Fim', que ganhou adaptação para o audiovisual depois de vender 200 mil cópias.

O perfil na Vanity Fair é positivo na corrida de Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' pelo Oscar. O nome da atriz aparece na lista das possíveis indicadas na categoria de 'Melhor Atriz', ao lado de Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore.

Mostrar à Academia que a atriz é popular no Brasil faz parte da estratégia para que Fernanda Torres consiga um lugar ao sol e repita o feito de sua mãe. Fernanda Montenegro foi indicada na categoria em 1999, por seu papel em Central do Brasil, também de Walter Salles.

A revista ressalta, ainda, que 'Ainda Estou Aqui' é forte concorrente a 'Melhor Longa Internacional', o que quebraria um jejum de 26 anos do Brasil na categoria. A última vez que um filme brasileiro concorreu esta estatueta também foi com Central do Brasil.

SUCESSO DE BILHETERIA

'Ainda Estou Aqui' segue fazendo sucesso no cinema nacional. Segundo a Comscore, que reúne e divulga dados de bilheterias do mundo todo, o filme de Walter Salles arrecadou R$ 8,9 milhões entre quinta-feira (21) e domingo (24), chegando à marca de 1,8 milhão de espectadores e deixando 'Wicked', estreia da semana e que registrou R$ 7,8 milhões no mesmo período, em segundo lugar.

Com a marca, 'Ainda Estou Aqui' supera 'Central do Brasil' como o filme mais visto de Walter Salles nos cinemas. O filme de 1998 levou 1,6 milhão de pessoas às salas.

Agora, o longa estrelado por Fernanda Torres caminha para superar 'Minha Irmã e Eu' como o maior público de um filme nacional em 2024. O longa de Susana Garcia encerrou sua temporada em cartaz tendo levado 2,3 milhões de espectadores ao cinema.