Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Garota do Momento' desta terça-feira (26) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta terça-feira

Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anita que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste.

Beatriz assina seu contrato com a Perfumaria Carioca. Carmem confidencia a Basílio que está preocupada com Beatriz. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca/Edu. Basílio chega ao Rio de Janeiro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.