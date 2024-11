Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (26) vai ao ar às 17:05, após 'O Grande Dave'. Nesse capítulo, Raul beija Terezinha, deixando-a encantada.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Raul beija Terezinha, deixando-a encantada. Alexandra conta para Eduardo que está grávida, deixando-o radiante. Ivan exige que Zulmira lhe diga onde Serena guarda as joias. Serena ouve Zulmira gritando. Ivan agride Zulmira. Eurico conta que as joias ficam no quarto de Rafael. Rafael manda Ivan sair de sua casa. Ivan chama Xavier para entrar na casa de Rafael, quando todos estiverem no casamento de Vera.

Zulmira aceita o pedido de casamento de Eurico. José Aristides se esconde na mata. Ciro pede que Roberval o ajude a capturar a bruxa. Roberval morre de medo, mas acaba concordando. Mirna e Kátia dão uma surra de vassoura em Jorge e o jogam no chiqueiro. Jorge pede que o delegado o leve de volta para a cadeia. Serena implora que José Aristides volte com ela para provar sua inocência.

Ciro pede que dois homens fiquem esperando perto da casa da bruxa e aceitem levá-la, se ela pedir carona. As três mulheres de Jorge pedem ao delegado que retire a queixa contra ele. O delegado solta Jorge, que será obrigado a viver com suas três mulheres. Roberval compra veneno com a bruxa e entrega a Ciro. A bruxa pede carona aos dois amigos de Ciro, que a levam para a delegacia.

José Aristides se entrega para a polícia. Ciro garante ao delegado que é a bruxa que prepara os venenos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.