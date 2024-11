Lindsay Lohan fala sobre como tem sido retomar carreira com filmes de Natal: 'Uma benção'

A atriz Lindsay Lohan, 38 anos, conhecida por filmes que marcaram a geração das crianças dos anos 2000, retomou a carreira com filmes natalinos. Nesta quarta-feira (27), o filme "Nosso Segredinho" chega na Netflix, tendo a atriz como protagonista.

Fazendo filmes marcantes como "Sorte no Amor" (2006), "Operação Cupido" (1998) e "Meninas Malvadas", ela voltou ao olhar do público com o filme "Caidinha Pelo Natal", em 2022. Neste ano, deu vida à Maddie Kelly, no filme "Um Desejo Irlandês", e agora volta com o novo longa de natal.

"Eu amo fazer coisas que inspirem as pessoas a viverem a vida de uma forma diferente e mais positiva. Tem sido muito, muito legal. É por isso que eu faço o que faço", afirmou Lindsay, conforme o Uol. Para ela, essa nova fase de sua carreira tem sido "uma bênção", e ela se sente acolhida pelos fãs.

Trailer 'Nosso Segredinho'

Enredo de 'Nosso Segredinho'

Em "Nosso Segredinho", Lindsay interpreta Avery que negou o pedido de casamento de Logan (Ian Harding). Por um acaso do destino, os dois se reencontram dez anos depois, descobrindo que os atais parceiros são irmãos.

No calor do momento, Avery decide fingir que não conhece Logan, e os dois embarcam nessa trama de segredos, romances e reencontros.