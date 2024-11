Ana Paula Minerato se pronuncia após ter áudio com ataques racistas vazado; veja vídeo

A influenciadora digital Ana Paula Minerato usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para se pronunciar sobre o vazamento do áudio em que ela agride, com falas racistas, a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Chorando, por meio de transmissão ao vivo, a ex-Fazenda pediu desculpas pelas frases de cunho preconceituoso e disse ter sido vítima de um relacionamento abusivo com o rapper KT Gomez, acusado de ter vazado o conteúdo. Segundo ela, o ex que a "colocou contra" Ananda após o término do namoro.

"Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido", iniciou ela.

Minerato alegou que o cantor estava com ela para ganhar fama e que ele teria divulgado o áudio apenas para prejudicá-la. O relacionamento teria terminado na última sexta-feira (22).

"Vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama", disse Ana.

Veja vídeo do pronunciamento de Ana Paula Minerato

"Essa pessoa só ficava falando para mim que queria três coisas de mim. Que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que eu postasse ele nas minhas redes sociais", continuou.

Sobre as falas racistas, Minerato voltou a se desculpar, mas reforçou que o ex a teria provocado para ela ter esse comportamento contra Ananda.

"Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis. E se um dia eu puder ter a oportunidade de contar para ela, eu vou contar ainda o que ele falava dela [...] Ele fazia com que eu falasse, e eu falei coisas terríveis. Estou com muita vergonha", alegou.

Vazamento de áudio

No áudio vazado, uma voz atribuída à ex-panicat faz comentários depreciativos sobre a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, durante conversa com o rapper KT Gomes, com quem teve um relacionamento.

"A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África."

Após a repercussão do caso, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado, na segunda, informando o desligamento de Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas à escola. O comunicado fala em "condutas incompatíveis com os valores e princípios" defendidos pela agremiação.

Ainda na segunda, Minerato também foi demitida da Band, onde ela tinha um programa de rádio. "A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa", disse a emissora em nota oficial.