Secretaria da Justiça de SP abre processo contra Ana Paula Minerato após áudio com falas racistas

A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu, nessa segunda-feira (25), procedimento administrativo para apurar o vazamento nas redes sociais de áudio contendo ataques racistas atribuído à modelo Ana Paula Minerato, agora ex-musa da Gaviões da Fiel. As informações são do g1.

O processo foi aberto pela Ouvidoria da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN), que "notificará as partes envolvidas, garantindo o direito de apresentação de defesa preliminar".

De natureza administrativa, o procedimento instaurado contra a modelo tem como fundamento a Lei Estadual 14.187/2010, que regulamenta os processos administrativos por discriminação racial em São Paulo.

Penalidades

Esse tipo de processo administrativo pode resultar em pena que vai de advertência à multa. O valor da penalidade varia de R$ 17.680 a R$ 106.080.

De acordo com a Secretaria da Justiça e Cidadania, além do procedimento instaurado na segunda-feira, a CPPN "está à disposição da vítima, oferecendo acolhimento e orientação necessárias".

Ana Paula Minerato ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja também Zoeira Veja quem é Ananda, cantora vítima de falas racistas de Ana Paula Minerato Zoeira Luana Piovani chora ao relembrar episódio de violência doméstica: 'A sociedade me espezinhou'

Vazamento de áudio

No áudio vazado, uma voz atribuída à ex-panicat faz comentários depreciativos sobre a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, durante conversa com o rapper KT Gomes, com quem teve um relacionamento.

"A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro.Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África."

Após a repercussão do caso, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado, na segunda, informando o desligamento de Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas à escola. O comunicado fala em "condutas incompatíveis com os valores e princípios" defendidos pela agremiação.

Ainda na segunda, Minerato também foi demitida da Band, onde ela tinha um programa de rádio. "A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa", disse a emissora em nota oficial.