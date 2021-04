Viih Tube é eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos

A youtuber Viih Tube foi eliminada do BBB 21, na noite deste domingo (25). A sister recebeu 96,69% dos votos para deixar o reality. Ela disputou a saída da casa com Fiuk (2,6%) e Gilberto (0,71%).

A formação do 14º paredão foi iniciada logo depois da eliminação do professor João Luiz. O mineiro deixou o BBB 21 na quinta-feira (22), com 58.86% dos votos, contra Arthur e Pocah.

Legenda: Participantes parabenizaram Viih Tube durante saída do reality Foto: Reprodução/TV Globo

Assim que João Luiz saiu do reality, os brothers disputaram uma prova do líder para definir a nova liderança. Depois de cinco rodadas, Pocah levou a melhor e venceu a disputa. A funkeira indicou Gilberto para o paredão.

Em seguida, os brothers fizeram indicações no confessionário. Viih Tube foi a mais votada da casa, com três votos, e foi para o paredão. Como mais votada da casa, a youtuber teve que dar um contragolpe. A paulista escolheu indicar Fiuk para o Paredão.

Ranking atualizado de maiores rejeições em paredões triplos:

1. Karol Conká, enfrentando Arthur e Gilberto no BBB21 – 99,17% dos votos

2. Nego Di, enfrentando Fiuk e Sarah no BBB21- 98,76% dos votos

3.Viih Tube, enfrentando Fiuk e Gilberto, no BBB21 - 96.69% dos votos

4. Patrícia, enfrentando Diego e Caruso, no BBB18 - 94,26% dos votos

5. Nayara, enfrentando Gleici e Mahmoud, no BBB18 - 92,69% dos votos