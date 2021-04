João é o 12º eliminado do BBB 21, com 58,86% dos votos

João Luiz foi o 12º eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21 em paredão decidido nesta quinta-feira (22). O professor de geografia recebeu 58,86% dos votos. Resultado foi antecipado em enquete realizada pelo Diário do Nordeste.

O mineiro disputou a berlinda com Pocah e Arthur, que tiveram 28,21% e 12,93% dos votos do público, respectivamente.

Legenda: Amizade forte com Camilla de Lucas marcou a trajetória de João Foto: Reprodução/TV Globo

Trajetória do brother foi marcada pela sua forte amizade e parceria com Camilla de Lucas e por ter levantado debate sobre racismo na edição, após ter sofrido comentário preconceituoso vindo de Rodolffo. Tiago Leifert, em movimento não convencional do programa, discursou sobre racismo ao vivo no dia da eliminação de Rodolffo.

João também foi importante aliado de Juliette, Gil e Viih Tube. Com a saída do professor, agora restam 6 pessoas no reality. Mais um eliminado será decidido no próximo domingo (25), na 'supersemana' de paredões da reta final do jogo.

VEJA AS PRÓXIMAS DINÂMICAS DO BBB 21

QUINTA-FEIRA, 22/04

Eliminação do Paredão formado na terça-feira, 20/04

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

DOMINGO, 25/04