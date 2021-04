Enquete do Diário aponta João Luiz como o próximo eliminado do BBB 21, com 56,8% dos votos

O professor João Luiz pode ser o eliminado do paredão extra do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta quinta-feira (22), de acordo com enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O participante acumulou mais de 49 mil votos, atingindo 56,8% do total do levantamento, que não interfere nos resultados do reality show da TV Globo.

Legenda: Enquete não interfere no resultado do paredão Foto: Reprodução

Na enquete, que teve mais de 87 mil votos, a sister Pocah ficou em segundo como a mais votada, com 26,9% dos votos. Já o brother Arthur ficou com 16,2% do total, sendo, portanto, o participante com menor rejeição do paredão atual.

A rejeição do docente de Geografia cresceu frente à parcial do levantamento do Diário do Nordeste, divulgada nessa quarta-feira (21) — na ocasião, João estava com 54,7% de rejeição. Àquela altura, mais de 60 mil votos já tinham sido computados.

João Luiz e Arthur foram indicados à berlinda após votação da casa - que mandou os dois mais votados ao paredão. Já Pocah foi a opção do líder Gilberto, vencedor de prova realizada logo após a eliminação do fazendeiro Caio.

Novo paredão

Ainda nesta quinta, um novo paredão deve ser formado após nova prova do líder em razão de supersemana de votações. O resultado da eliminação montada na noite de hoje deve ser divulgado no próximo domingo (25), quando haverá mais uma prova do líder e, em seguida, formação de outro paredão.

Quem votou em quem na terça (20)

Juliette: Arthur

Pocah: João Luiz

João Luiz: Arthur

Arthur: João Luiz

Fiuk: Viih Tube

Viih Tube: Arthur

Camilla de Lucas: Arthur