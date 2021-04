Enquete BBB 21: Arthur, João ou Pocah? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur, João e Pocah integram o 13º Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, formado ao vivo nesta terça-feira (20). A berlinda contou com duas indicações da casa e a escolha de Gil, que venceu a Prova do Líder, realizada na mesma noite, logo após a eliminação.

Na disputa, os participantes tiveram que ter habilidade e pontaria. Eles recebiam cinco bolas e tinham como objetivo acertar os três ingredientes da marca patrocinadora.

O doutorando em Economia foi o único que conseguiu acertar os três ingredientes, e ganhou o reinado e uma viagem para Amsterdã com direito a acompanhante.

Formação

Gil escolheu, além dele, Juliette, Fiuk e João Luiz para o Vip. Já Arthur, Camilla de Lucas, Pocah e Viih Tube ficaram na Xepa. Logo após, o Líder teve que escolher um dos participantes para ir ao Paredão, e indicou Pocah.

Na sequência, os brothers e as sisters foram ao confessionário votar. Os dois nomes mais citados estariam direto na noite de eliminação. Assim, Arthur e João Luiz enfrentam a cantora na quinta-feira (22).

