Caio é o 11º eliminado do BBB 21, com 70,22% dos votos

O goiano Caio Afiune foi o 11º eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21. Ele recebeu 70,22% dos votos e foi mais rejeitado do público, segundo anúncio do apresentador Tiago Leifert na noite desta terça-feira (20). Enquete do Diário do Nordeste havia adiantado o resultado.

Gil e Fiuk, que disputavam esse paredão com Caio, permaneceram no reality show, com 1,79% e 27,99% dos votos, respectivamente.

A saída de Caio significa o fim da era dos "Bastiões" no programa. Junto com o conterrâneo Rodolffo Matthaus, que foi o nono eliminado do BBB 21, o goiano formou uma dupla inseparável na amizade e no jogo.

Agora, só restam sete participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Até o fim da semana, restarão somente cinco, devido à dinâmica de aceleração do game para a reta final.

Novo paredão será formado ainda nesta terça-feira, com nova prova do líder seguida de formação de paredão.