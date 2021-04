Rodolffo é o nono eliminado do BBB 21, com 50,48% dos votos

O cantor sertanejo Rodolffo recebeu 50,48% dos votos e se tornou o 9º eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta terça-feira (6). Ele foi o mais rejeitado pelo público, como apontou enquete realizada pelo Diário do Nordeste.

Brother saiu em disputa com Caio e Gil, que tiveram 44,09% e 5,43% dos votos no paredão desta semana.

Rodolffo é eliminado do reality show em meio ao episódio de comentário racista feito por ele sobre o cabelo de João. O professor de geografia revelou o episódio ao vivo nessa segunda-feira (5) no Jogo da Discórdia em meio a choro e tensão, comovendo a casa e recebendo apoio.

Tiago Leifert, apresentador do programa, fez um discurso sobre racismo e sobre a fala de Rodolffo após a votação do paredão ser encerrada.

O sertanejo pediu desculpas, porém, durante conversas com vários participantes tentou justificar o ato. Ele reclamou de João Luiz por ter guardado informação sobre cabelo para ao vivo.

Participante já havia se envolvido em outra polêmica por comentário preconceituoso ao brincar com o visual de Fiuk, que usou um vestido em uma festa.

Rodolffo será investigado por racismo

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) da Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu investigação contra o participante do BBB 21, Rodolffo, após comentários de cunho racista contra o colega de confinamento, João Luiz.

O procedimento instaurado pretende apurar se houve crime de preconceito racial. No sábado (3), o sertanejo comparou o cabelo black power do professor com a peruca do homem das cavernas, fantasia do monstro da semana.