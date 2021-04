Pai de Rodolffo do BBB 21 publica fotos de cabelo para defender filho

O empresário Juarez Dias, pai do cantor Rodolffo, saiu em defesa do filho após o confinado João Luiz no BBB 21 revelar piada sobre cabelo feita pelo artista. O professor falou no jogo da discórdia, durante programa ao vivo, que o sertanejo comparou a peruca de homem das cavernas — usada no castigo da dinâmica do monstro da semana — ao estilo do cabelo dele.

"Meus pais eram negros, venho de família humilde. Criei meus filhos na simplicidade que fui criado, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém. Não estou aqui para dar palestra, pra defender nenhuma teoria ou criar confusão. Mas sou um pai que está vendo o filho sendo atacado de forma desproporcional", escreveu Juarez Dias.

O empresário pontuou que o filho está sendo julgado e cancelado por ações. "A regra é: julgar e cancelar. O que eu ensinei a ele é que sempre devemos aprender. Mesmo aquilo que eu, da forma simples que sempre vivi, não pude ensinar. O mundo está cheio de juízes, que julgam na mesma velocidade que erram".



Legenda: Pai de Rodolffo mostrou foto da infância do sertanejo Foto: Reprodução/Instagram

Ainda na publicação, Juarez Dias fala que Rodolffo está sendo atacado nas redes sociais. "É muito triste ver a tentativa de alguns perfis execrarem meu filho, fazer dele um monstro perante o público, mas não vão conseguir. Rodolffo tem um jeito chucro, interiorano, sem maldade, que fala o que vem à mente... Meu filho cresceu livre, começou a trabalhar muito cedo, numa realidade muito diferente dessa que vivemos. Ele é honesto, verdadeiro. E falho como todos nós".





O pai do cantor disse ainda acompanhar o programa e ver o quanto filho pediu desculpas por diversas ações, ao mesmo tempo que é ferido por outros participantes. "Eu vejo meu filho triste, às vezes chorando, pedindo desculpas, pedindo que conversem com ele, procurando melhorar. E seus sentimentos sendo feridos também".