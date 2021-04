O cantor sertanejo Rodolffo deve ser o eliminado no décimo paredão do BBB 21, segundo apontam os dados parciais da enquete oficial do Diário do Nordeste. Ao todo, o artista já acumula 48,5% das intenções em mais de 72 mil votos computados até esta segunda (5).

Indicado após votação entre os integrantes do reality, o nome de Rodolffo foi parar na berlinda após desempate da líder Viih Tube. Ele recebeu quatro votos, assim como Juliette, uma das aliadas da youtuber na casa do Big Brother Brasil.

Caio e Gilberto, os outros dois participantes na disputa pela preferência do público, aparecem na enquete com quantidades consideráveis de votos, mas ainda abaixo de Rodolffo.

Caio Afiune, amigo de Rodolffo, recebeu cerca de 38% dos votos até o fim da tarde desta segunda-feira (5). Enquanto isso, Gilberto, maior desafeto do cantor atualmente no jogo, está com 13,5% das intenções de voto dos leitores do Diário.

Formação de paredão

A dinâmica da nova formação de paredão teve início na noite de domingo (4) com a benção dos anjos Gilberto e Fiuk que, em decisão conjunta, imunizaram João Luiz.

No entanto, a configuração do 10º paredão diferiu de todas os outros desta edição. Gilberto foi indicado pela líder Viih Tube e ouviu elogios mesmo durante o momento.

Após votação no confessionário, Juliette e Rodolffo empataram com 4 votos cada, e o voto de minerva foi da líder, que escolheu Rodolffo para a berlinda. Assim, nova votação foi aberta, finalizando com Caio sendo o mais votado e puxando a paraibana para a prova do Bate e Volta.