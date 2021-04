Gilberto estranha abraços de Juliette em participantes que votam nela em paredões

As conversas sobre a formação do 10º paredão foram estendidas, na manhã desta segunda-feira (5). Após conversarem sobre o queridômetro, Gilberto e Juliette conversaram na área externa do BBB 21 na companhia de João Luiz. O pernambucano opinou: "É muito estranho o povo te colocar no paredão direto e depois estar lá abraçada. É a minha opinião".

A paraibana ouviu Gilberto e respondeu o colega nordestino: "Ele votou em você várias vezes. Três vezes". Gilberto retrucou e continuou diálogo: "E vai dizer que não tinha outra opção".



Logo após formação de paredão, Juliette foi abraçada por Pocah e explicou razões de votos. A paraibana disse entender a situação, mas que estava chateada. A paraibana também procurou o cantor Rodolffo para falar sobre o voto que levou. Ela deitou na mesma cama que ele e chegaram a cruzar os dedos como um gesto de amizade. Ao mesmo tempo, a advogada falou do sentimento sobre as indicações.

Juliette não ficou calada com comentário e respondeu: "Um voto não me desrespeita, mas uma palavra me desrespeita".

O doutorando em economia ainda relembrou uma situação: "E ainda vou dizer uma coisa, quando você me puxou ali para dançar comigo uma música do nordeste, quem foi que questionou que era VT não fui eu não. E ficou enchendo a minha cabeça dizendo que você ficava me usando. Mas também não quero falar porque aqui dentro eu seguro o que eu faço. Quando chegar lá fora e você ver".

Gilberto questiona emoji dado por Juliette

Em um momento na sala, os brothers estavam se arrumando quando o queridômetro apareceu no telão do BBB 21. Ao analisar os emojis recebidos, Gilberto disparou para Juliette: "Você dá coração para uma pessoa que votou em você três vezes e eu..". Juliette interrompeu e respondeu dizendo que o que vale é o que ela sente. Gilberto disse entender e reforçou: "Ele votou em você três vezes".

O doutorando em Economia continuou a conversa: "Você me dar carinha depois de tudo que aconteceu está tudo certo. Eu só acho estranho você continuar dando coração".

A advogada declarou que gostaria de ter dado "carinha feliz" para três brothers: "Eu ia dar feliz para os três, mas acabei não dando. Não quero lhe magoar e nem magoar os dois. Eu quero que o Paredão vá sem mágoa e sem estarem magoado comigo. Eu tenho motivos para estar magoada com os três, quem tem motivo sou eu. Eu não quis me posicionar, mas o meu coração independe de queridômetro". A sister pediu que o pernambucano não ficasse com raiva.