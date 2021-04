Enquete BBB 21: Caio, Gilberto ou Rodolffo? Vote em quem você quer fora da casa

O décimo paredão do BBB21 foi formado na noite deste domingo (4) e disputam a preferência do público os participantes Gilberto, Rodolffo e Caio.

Como de costume, a dinâmica teve início com a benção dos anjos Gilberto e Fiuk que, em decisão conjunta, imunizaram o João.

Mas a formação do 10º paredão foi diferente de todos os outros desta edição. Gil foi indicado pela líder Viih Tube. Ao emparedá-lo, ela disse que via muita verdade no brother, mas que não podia ignorar os sentimentos de dúvidas das últimas semanas.

Após votação no confessionário, Juliette e Rodolffo empataram com 4 votos cada, e o voto de minerva foi da líder, que escolheu Rodolffo para a berlinda.

Uma segunda votação, desta vez aberta e na sala, teve início com o voto do já emparedado Rodolffo. Desta vez, um novo empate entre Caio e Juliette fez a líder escolher novamente, indicando Caio. Como explicado na semana por Tiago Leifert, o indicado em votação aberta teve direito ao contragolpe, que puxou Juliette para a berlinda.

Votação no confessionário

Camilla de Lucas - Rodolffo

Thaís - Caio

Juliette - Rodolffo

Rodolffo - Juliette

Caio - Juliette

Fiuk - Arthur

Pocah - Juliette

Gilberto - Rodolffo

João Luiz - Rodolffo

Arthur - Juliette

Votação na sala

Camilla de Lucas - Caio

Thaís - Caio

Juliette - Caio

Rodolffo - Juliette

Caio - Juliette

Fiuk - Arthur

Pocah - Juliette

Gilberto - Pocah

João Luiz - Caio

Arthur - Juliette

Prova Bate e Volta

Gilberto não participou da prova Bate e Volta, por ser o indicado da líder.

Sendo assim, Rodolffo, Caio e Juliette, entre os mais votados e a indicada pelo contragolpe, foram encaminhados ao jardim para concorrer numa prova de sorte.

Durante a disputa, o trio precisou passar por três fases. Na primeira fase eles precisaram procurar nos totens a caixinha core&ton verdadeira. Na segunda e terceira fase a meta foi achar o card com a frase correta. Ao fim, Juliette escapou do paredão.