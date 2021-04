Ludmilla pede respeito durante festa no BBB 21 após comentário racista

Atração da festa do BBB 21 na noite desse sábado (3), a cantora Ludmilla, 25, desabafou em um intervalo de música e defendeu o professor de Geografia, João Luiz, que sofreu um comentário considerado racista por parte do sertanejo Rodolffo.

"Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo", disse a artista.

Durante o dia, o cantor sertanejo comparou a peruca que usava no "castigo do monstro" com o cabelo do colega de confinamento.

João chegou a chorar e, em uma conversa com Camilla de Lucas, contou que ficou chateado com a situação.

"Eu estava ajudando os meninos a colocar a roupa do Monstro e aí, na hora de colocar a peruca, o Rodolffo falou assim: 'Nossa, o meu cabelo está igualzinho ao do João'".

O "castigo do monstro" se chama "Idade da Pedra" e consiste em ficar vestido como homem das cavernas, segurar um tacape e, sempre que a música toca, ir até uma base no gramado da casa e ficar se movimentando até o som parar.

João e a digital influencer Camilla de Lucas comemoraram o posicionamento de Ludmilla no show, assim como vários internautas que assistiram à apresentação no final da noite deste sábado.

"Ludmilla, meu orgulho", escreveu a cantora Tati Quebra Barraco.

Horas antes do show, Ludmilla já havia declarado o seu apoio ao professor mineiro. "João, muita força nesse momento, seu black é lindo! É muito difícil passar por situações como essa, mas temos que manter a nossa cabeça erguida sempre e termos voz ativa pra que nos respeitem", escreveu nas redes sociais.

Depois da apresentação, ela voltou a falar sobre o assunto nas redes sociais. Disse que o cabelo black de João é ainda mais lindo pessoalmente.

Alvo de preconceito

No Carnaval de 2016, Ludmilla desfilava como rainha de bateria da escola de samba Salgueiro, no Rio, quando a socialite Val Marchiori, 46, disse que o cabelo dela parecia "um Bombril".

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou um recurso de Val em processo movido pela cantora. De acordo com o relator do processo, desembargador Francisco de Assis Pessanha Filho, a defesa da ré argumentou que os comentários, feitos durante a transmissão da RedeTV!, foram com relação à fantasia utilizada pela funkeira na ocasião.

Além do discurso contra o racismo, Ludmilla beijou a namorada, Brunna Gonçalves, no palco do BBB 21. Brunna é bailarina e faz parte do corpo de balé da cantora.