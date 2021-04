BBB21: confira as músicas mais famosas entre os participantes do reality; ouça

Se no ano passado Manu Gavassi fez a música ‘Don’t Start Now’, de Dua Lipa, viralizar nas redes sociais ao criar uma coreografia no Big Brother Brasil, os participantes da edição deste ano não deixam a desejar com a ‘divulgação’ de hits nacionais e internacionais.

Favorita ao prêmio, Juliette, por exemplo, demonstrou todo seu talento como cantora e colocou ‘Deus me Proteja’, composição do paraibano Chico César, nas paradas brasileiras. Em fevereiro, a canção chegou a ocupar o 20º lugar na lista das 50 mais ouvidas no Brasil no Spotify.

E na noite do seu primeiro paredão Juliette canta... #BBB21



“Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim” 🥺❤️



Reprodução: Rede Globo / GloboPlay pic.twitter.com/AUSl7Vfr7s — vídeos juliette 🌵 (@videosjuliette) February 18, 2021

‘Dona Cila’, de Maria Gadú, e ‘Triste, Louca ou Má’, do grupo Francisco, El Hombre, também ganharam repercussão na voz da paraibana. Maria Gadú chegou a elogiar a performance de Juliette e afirma que planeja parceria com a advogada.

Topo das paradas

Na edição com maior número de cantores profissionais (ao todo, foram cinco), o sertanejo Rodolffo conquistou a tão sonhada repercussão: a música ‘Batom de Cereja’, lançada em fevereiro deste ano, já soma mais de 91 milhões de reproduções no Youtube e 45 milhões no Spotify, sendo o mais ouvido no Brasil na plataforma.

Com esses valores, o cantor e Israel, com quem forma dupla, já faturam mais de R$ 850 mil reais, de acordo com O Globo.

Festa liberada com direito a coreografia e o momento que os meus brothers tavam esperando muuuuito: TOCOU BATOM DE CEREJA! 🤩 #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/AlNCFU9qgf — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2021

Confira as músicas que mais tocam e são cantadas pelos participantes desta edição: