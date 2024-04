Quem morreu em 'Os Simpsons'? Relembre personagem Larry que estava na série há 35 anos

A comédia animada "Os Simpsons" comoveu o público ao lançar o episódio "Cremains of the day", no último domingo (21). Na sequência das cenas, a morte de Larry Dalrymple é relatada. O personagem é conhecido pelos fãs como um dos frequentadores assíduos do Bar do Moe, onde quase sempre ele podia ser visto bebendo ao fundo.

Larry era um amigo do protagonista Homer e um dos visitantes mais fieis do Bar do Moe, aparecendo sempre bebendo com os amigos na taverna. O personagem tinha uma história pouco aprofundada na trama, com apenas duas falas desde a sua estreia em 1989. Ele foi morto na temporada 35, episódio 15, "Cremains of the Day". Apesar ser o ponto focal do capítulo, ele ainda ficou sem voz, pois morreu fora das telas logo no início.

Veja também

No episódio, Moe expulsa todos os clientes de seu bar, mas Larry permanece sentado e logo é revelado como morto. O episódio revela que ele pensava em Homer, Lenny, Carl e Moe como seus melhores amigos, apesar de nunca ter falado com eles, e eles têm a tarefa de espalhar suas cinzas. Durante o momento de pesar, entretanto, os companheiros percebem que sabem pouco sobre o companheiro de bar.

Durante o velório, a mãe de Larry também aparece e faz uma homenagem ao filho. "Meu Lawrence sempre falava sobre os melhores amigos, os caras do Bar do Moe”, disse a mãe.