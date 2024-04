Humorista Murilo Couto deixa 'The Noite' após 10 anos e recebe homenagem

Murilo Couto anunciou sua saída do "The Noite", talk show apresentado por Danilo Gentili, no SBT. Após dez anos trabalhando na atração, o humorista paraense oficializou seu desligamento e foi homenageado, na edição veiculada nessa quinta-feira (25).

A decisão de deixar a atração partiu do próprio humorista, que busca se dedicar ainda mais aos seus shows de stand-up e ao canal no YouTube, que conta com mais de 2 milhões de inscritos.

O perfil do programa reuniu fotos da homenagem de despedida ao comediante. "Reencontros marcantes, revelações inesperadas e polêmicas passadas a limpo: Murilo Couto é SURPREENDIDO no 'The Noite especial' de hoje', iniciou a legenda.

Em seguida, o post explicou quem estaria na edição para celebrar o paraense. "Participam desse episódio histórico o apresentador GERALDO LUÍS, os humoristas DIOGO PORTUGAL e LEO LINS, e o cantor ASSISÃO - o fim desse encontro é inacreditável. Danilo ainda entrega presentes a Murilo e faz aquela que promete ser a MAIOR SURPRESA do programa nesta década', escreveu a página.

Nos comentários, Murilo Couto agradeceu pela homenagem. "Eu tô chorando até agora", escreveu. Fãs do programa e do comediante também deixaram mensagens emotivas. "Mano, tá só no começo do programa e já emocionei com essa despedida", disse uma pessoa. "Só agradecer tudo que Murilo Couto fez. Valeu demais", declarou outro seguidor. "Na hora que o Murilo abraçou a mãe dele percebi que além de um baita humorista que é, é também um grande vencedor! Sucesso pra ele em sua nova caminhada", analisou mais um.

Outras baixas

Além de Murilo Couto, outros nomes de peso do casting também deixaram o elenco do "The Noite", como o humorista Léo Lins, que foi dispensado em 2022, e o baixista Mingau, da banda Ultraje A Rigor, afastado após ter sido vítima de bala perdida, no Rio de Janeiro, no ano passado.