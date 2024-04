Arlindo Cruz segue estável e sem previsão de alta

O músico Arlindo Cruz, de 65 anos, está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde o último domingo (21). Um novo boletim médico detalhou que ele está com o quadro de saúde estável, mas ainda não possui previsão de alta.

“A Casa de Saúde São José esclarece que o paciente Arlindo Cruz está estável e apresenta boa resposta ao tratamento com antibiótico venoso”, detalhou o comunicado da unidade de saúde.

Ele foi internado no último fim de semana ter uma piora na saúde em casa. Desde sábado (20), não se sentia bem, mas o quadro agravou na madrugada de domingo. O músico realizou exames e recebeu atendimento médico.

AVC

O artista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017, e passou a viver com sequelas da doença. No total, ele passou um ano e três meses internado. Ele recebeu alta três anos depois.

Em 2023, o sambista foi internado com um quadro de caxumba. Ele passou o Dia dos Pais no hospital, onde recebeu a visita dos dois filhos que teve com Babi, Arlindinho e Flora.