Luiza Sonza e Haaland viram meme nas redes sociais dias antes de jogo do Brasil; entenda

Desde que a Noruega foi oficializada como a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo, o clima nas redes sociais é de expectativa, mas também, claro, de diversão. Nas redes sociais, brasileiros começaram uma série de memes com Erling Haaland, um dos principais craques da seleção norueguesa, e chegaram até a compará-lo com a cantora Luisa Sonza.

A história começou com uma loja de Goiânia, em Goiás, que resolveu apontar as semelhanças entre a cantora e o jogador. Loiros, os dois são brancos e têm olhos azuis, características físicas que podem ter ajudado na "identificação".

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Uma camisa com uma foto do jogador em campo e o nome da cantora gaúcha virou febre nas redes sociais quase instantaneamente. "Cometa Haaland imparável, sem horas e sem ôres! Que jogasso da Noruega!", escreveu a loja em uma publicação feita durante a fase de 16 avos da Copa do Mundo.

Luisa Sonza, como já de costume, não perdeu a chance de entrar na brincadeira. A artista usou o próprio perfil para pedir uma camisa igual à do post, achando engraçado o fato de os dois serem vistos como muito parecidos.

"Meu sonho essa camiseta", disse ela, que acabou recebendo o item logo em seguida. A publicação de Luisa vestindo a camisa do jogador chegou a mais de 300 mil curtidas, com cerca de cinco mil comentários.

Entretanto, apesar do clima de descontração, Luisa, assim como muitos brasileiros, já está focada na rivalidade entre Brasil e Noruega na próxima disputa do torneio. "Eu prometo jogar mal no domingo. Deixe aqui o seu amém!", sacramentou.

Brincadeiras com Haaland

O jogador de futebol Erling Braut Haaland, promessa do futebol mundial, viralizou nas redes por conta da postura em campo, tanto pela efetividade nos gols como pela aparência física. A disputa de jogadores brasileiros com o norueguês, inclusive, já tem rendido preocupação.

A modelo sueca Julia Grop, por exempli, recebeu mais de 34 milhões de visualizações ao imitar o "pescoço para frente" dele. Além disso, ele ainda foi comparado com a influenciadora brasileira Karoline Lima e até com Shrek, personagem clássico do desenho da Dreamworks.