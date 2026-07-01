Técnico da Noruega manda recado para Seleção Brasileira: ‘Ancelotti, estamos chegando’

Os países se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
01 de Julho de 2026 - 13:30 (Atualizado às 13:41)
capa da noticia
Legenda: Stale Solbakken é o atual treinador da seleção da Noruega
Foto: AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A Noruega enfrenta a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe se classificou no mata-mata ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), nos EUA, pela fase de 16 avos. Mais confiante, o treinador Stale Solbakken mandou um recado para o Brasil.

“Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”, declarou em discurso com a delegação.

A campanha de 2026 marca o retorno do país ao Mundial após 28 anos. A última foi em 1998, quando também encarou o Brasil e ainda venceu por 2 a 1, pela fase de grupos, em placar histórico.

Veja também

Imagem da notícia: Brasil x Noruega: confira histórico das partidas entre os times
Opinião

Brasil x Noruega: confira histórico das partidas entre os times

“Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem, acabou. Nunca mais”, declarou o técnico.

O confronto está marcado para domingo (5). A bola rola às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado