Técnico da Noruega manda recado para Seleção Brasileira: ‘Ancelotti, estamos chegando’

A Noruega enfrenta a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe se classificou no mata-mata ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º), nos EUA, pela fase de 16 avos. Mais confiante, o treinador Stale Solbakken mandou um recado para o Brasil.
“Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”, declarou em discurso com a delegação.
A campanha de 2026 marca o retorno do país ao Mundial após 28 anos. A última foi em 1998, quando também encarou o Brasil e ainda venceu por 2 a 1, pela fase de grupos, em placar histórico.
“Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem, acabou. Nunca mais”, declarou o técnico.
O confronto está marcado para domingo (5). A bola rola às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA.