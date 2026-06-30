Brasil x Noruega: confira histórico das partidas entre os times

A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção europeia, conhecida como Vikings, avançou ao mata-mata nesta terça-feira (30) ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, nos EUA, pela fase 16 avos. Deste modo, o caminho brasileiro está definido.

Quando o Brasil enfrenta a Noruega pela Copa do Mundo 2026?

O embate foi conhecido, assim como a data. O confronto será no domingo (5), às 17h (de Brasília).

Em tempo: a Seleção Brasileira é favorita. No entanto, tem um rival de alto nível que exige atenção. A mística do tabu também reside no encontro, com a necessidade de derrubar uma marca histórica.

Brasil x Noruega: veja histórico e números entre as partidas

Tabu histórico

O Brasil nunca venceu a Noruega. O país nórdico “se orgulha” de uma invencibilidade histórica.

Ao todo, foram apenas quatro encontros. O primeiro em 1988 terminou com placar de 1 a 1. Depois, em 1997, a Noruega venceu por 4 a 2, em novo amistoso. Já na Copa do Mundo de 1998, a equipe canarinha perdeu a liderança do grupo na época ao perder de novo, desta vez por 2 a 1 - Bebeto marcou o gol do Brasil. Por fim, a última vez que duelaram foi em 2006, e a partida terminou 1 a 1.

1988 | Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

1997 | Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)

1998 | Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo)

2006 | Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

Noruega atravessa o melhor momento da história na Copa do Mundo 2026

A seleção da Noruega atravessa o melhor momento da história do país no futebol. Retornando à Copa do Mundo após 28 anos, esteve por último em 1998, também ficando no caminho do Brasil.

Sob o comando do técnico Stale Solbakken, o talento do capitão Martin Odegaard e o brilho do artilheiro Erling Haaland, o país avalia ter a verdadeira "geração de ouro" na 4ª Copa que participa.

No ranking da Fifa, ocupam a 31ª posição geral. A equipe chegou ao Mundial com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias, ou seja, venceram os oito jogos que tinham pela frente. Nesse período, superaram Moldávia, Israel, Estônia e a Itália, que perdeu no San Siro por 4 a 1.

Confira o desempenho na Copa do Mundo 2026

Confederação: UEFA

Melhores Copas do Mundo: 1938*, 1998 e 2026 (oitavas de final)

Última Copa do Mundo: França 1998 (oitavas de final)

Primeira Copa do Mundo: França 1938

Participações: 4 (1938, 1994, 1998, 2026)

Sequência atual de classificações: 1

Histórico na Copa do Mundo: 12J, 5V, 3E, 4D, 17 GP, 16 GC (já incluindo 2026)

(*): iniciou a competição nas oitavas de final

Números da Noruega na Copa do Mundo 2026

Na atual edição do Mundial, a Noruega realizou quatro jogos. Foram três vitórias e um empate. Na fase de grupos, os Vikings terminaram na vice-liderança do Grupo I, com seis pontos conquistados.

A equipe estreou goleando o Iraque por 4 a 1. Depois venceram Senegal por 3 a 2 e terminaram perdendo para a França por 4 a 1 - jogo em que a comissão técnica decidiu por poupar os titulares. Na fase 16 avos, superaram a Costa do Marfim por 2 a 1 no mata-mata, igualando a melhor campeão da história ao chegar nas oitavas de final.

Por que Erling Haaland é o destaque da competição?

Apelidado de “Cometa Haaland”, o centroavante é um dos melhores jogadores do mundo. Com apenas 25 anos, o atleta é conhecido por quebrar diversos recordes históricos, já sendo uma lenda na Premier League, onde atua no Manchester City. Com 1,95m, chama a atenção pela explosão.

Com a seleção da Noruega, o feito é ainda mais extraordinário. O atacante tem a marca de 56 gols em 51 jogos, com seis assistências, ou seja, tem média de 1,1 gol por partida ao defender o país.

Maior artilheiro em uma única temporada da Premier League: 36 gols (2022/23)

Mais gols por um jogador da Premier League em uma temporada considerando todas as competições: 52 gols em 2022/23.

Jogador mais rápido a alcançar 100 gols na Premier League: 111 partidas

Jogador mais rápido a chegar a 100 participações em gols (gols + assistências): apenas 94 partidas.

Mais rápido a marcar oito hat-tricks na história da Premier League.

Único jogador a vencer, na mesma temporada, os prêmios de Melhor Jogador e Melhor Jogador Jovem da Premier League.

Mais rápido a atingir 20 gols na Champions: 14 jogos.

Mais rápido a atingir 50 gols na Champions: 49 partidas

pelo.

Maior artilheiro da história da Noruega, com 56 gols.

Em 2019, pela Copa do Mundo Sub-20, marcou 9 gols em um único jogo (contra Honduras), recorde histórico da competição.

Confira a provável escalação da Noruega contra o Brasil

A seleção da Noruega atua no esquema 4-3-3.

A formação base da equipe europeia tem de titulares: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, S. Berge e P. Berg; Nusa, Sorloth e Haaland.

Legenda: A seleção da Noruega é reconhecida pela força ofensiva Foto: reprodução / SofaScore

Com força ofensiva, centraliza as ações no artilheiro Haaland para a definição, enquanto Odegaard, astro do Arsenal, dita o ritmo e o tipo de investida. Além de Haaland, Sorloth, centroavante do Atlético de Madrid, também é titular e tem 1,95m de altura, o que aumenta o risco das bolas aéreas.

Um outro aspecto importante é o fato da seleção tem o time norueguês Bodø/Glimt como base do time. A equipe do país foi uma das sensações da Liga dos Campeões e revelou diversos nomes, a exemplo do volante Patrick Berg, titular da seleção, e do lateral-esquerdo Fredrik André Bjørkan.

Em contrapartida, a equipe tem uma defesa mais lenta, que sofre na transição e nas jogadas de 1x1. Logo, é um time desequilibrado e 'pesado', que pode ser castigado a depender da intensidade imposta pelo adversário.