Haaland estreia em Copa do Mundo com a Noruega hoje; confira números na carreira

O atacante de 25 anos é a principal esperança do país no Mundial

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 11:30 (Atualizado às 11:40)
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Legenda: O atacante Haaland é o grande nome da seleção da Noruega
Foto: Fredrik Varf Jell / AFP
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Um dos maiores jogadores do futebol mundial vai debutar em uma Copa do Mundo nesta terça-feira (16). Quando a Noruega entrar em campo nesta terça-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Iraque, quem também joga é o centroavante Erling Haaland, do Manchester City, uma sensação do torneio.

A expectativa do desempenho é proporcional à carreira meteórica, que rendeu o apelido de “cometa”. Com 25 anos, Haaland destruiu quase todos os recordes da Premier League e surge como um dos cotados também para brigar pela artilharia da Copa junto de estrelas como Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Lamine Yamal (Espanha) e Harry Kane (Inglaterra).

O detalhe é que o astro nasceu em Leeds, na Inglaterra. Apesar disso, decidiu defender a Noruega. Com 1,95m de altura e muita força física, é filho de Alf-Inge Haaland, que jogou no Manchester City.

Onde assistir

A partida entre Iraque x Noruega tem transmissão ao vivo no canal da Cazé TV, do Youtube.

Números da carreira

  • Jogos oficiais: 396 (49 pela Noruega)
  • Gols: 316 (55 pela Noruega)
  • Média de 0,80 gol por partida
  • Maior número de gols em uma única temporada da Premier League: 36 gols (2022/23).
  • Jogador mais rápido a atingir 50 gols na Premier League (48 jogos).
  • Jogador mais rápido a atingir 100 gols na Premier League (111 jogos).
  • Mais gols nos primeiros 100 jogos da história da competição: 88.
  • Mais rápido a alcançar 100 participações em gols (gols + assistências).
  • Primeiro jogador a marcar hat-tricks em três jogos consecutivos em casa pela Premier League.
  • Jogador mais rápido a conseguir três hat-tricks na competição.
  • Recorde de gols em um mês de agosto na Premier League.
  • Primeiro atleta a ganhar a Chuteira de Ouro em suas duas primeiras temporadas na Premier League.
  • Primeiro jogador a marcar em cinco partidas consecutivas de Champions por três clubes diferentes (Salzburg, Dortmund e Manchester City).
  • Único jogador a marcar mais de um gol na estreia da Champions por três clubes diferentes.
  • Único jogador a fazer um hat-trick ainda no primeiro tempo de sua estreia na competição

Surpresa da Copa

A Noruega retornou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência. Com apenas quatro participações, o país disputou o Mundial pela última vez em 1998, ostentando uma outra curiosidade: é uma das únicas seleções que o Brasil jamais venceu, com quatro jogos realizados, dois empates e duas derrotas.

O torneio de 2026 marca a geração mais talentosa da história do país. Liderados por Haaland, possuem também nomes como Martin Odegaard (Arsenal) e Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

A equipe está no Grupo I. A chave é disputada com França, Iraque e Senegal. Pelo regulamento, os dois melhores de cada chave, e os oito melhores 3º colocados, avançam para a etapa eliminatória.

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