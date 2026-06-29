A Seleção Brasileira está vivo no sonho do hexa após vencer e eliminar o Japão, nesta segunda-feira (29), pela fase 16 avos, na abertura do mata-mata.

Agora o Brasil aguarda o adversário das oitavas de final (Costa do Marfim ou Noruega), mas o calendário da Fifa já definiu a data e o horário do próximo confronto da equipe canarinha.

Quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Pelo calendário, o novo compromisso será domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA.

O rival é conhecido na terça (30), às 14h, em Dallas, nos EUA.

Como está o desempenho do Brasil na Copa do Mundo 2026?

Maior campeão da história da Copa do Mundo, com cinco títulos, o Brasil está invicto no Mundial até o momento.

Na fase de grupos, a Seleção Brasileira terminou na liderança do Grupo C, com sete pontos, acumulando vitórias contra Haiti (3x0) e Escócia (3x0), além do empate com o Marrocos (1x1).

No mata-mata, começou de forma positiva com a vitória por 2 a 1 diante do Japão, pela etapa 16 avos, uma novidade na atual edição da Copa, que é a primeira com 46 seleções participando - o maior número já registrado.

Confira a agenda do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo 2026: