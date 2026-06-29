Quem o Brasil vai pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (29), ao eliminar o Japão na fase 16 avos.

Agora, a equipe canarinha aguarda a definição do próximo adversário do mata-mata, que será conhecido com o confronto entre Costa do Marfim x Noruega.

Quando será o jogo Costa do Marfim x Noruega?

As seleções se enfrentam nesta terça (30), às 14h (de Brasília), em Dallas, nos EUA. O embate foi definido pelo chaveamento da tabela da classificação do Mundial.

Em tempo: no século XXI, o Brasil sempre chegou pelo menos às quartas de final do Mundial. No recorte, foi campeão uma vez (2002), ficou na 4ª posição (2014) e acumulou participações nas quartas de final (2006, 2010, 2018 e 2022).

Quem são os adversários do Brasil na Copa do Mundo 2026?

Costa do Marfim e Noruega estão no caminho do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção africana chegou no mata-mata após terminar na vice-liderança do Grupo E, enquanto a equipe europeia ficou na 2ª posição do Grupo I.

Os 'Elefantes' venceram venceram Equador e Curaçao, mas perderam para a Alemanha na fase de grupos, somando seis pontos. Já os 'vikings' ganharam de Iraque e Senegal, mas foram superados pela França, também acumulando seis pontos.

A nação que avançar tem a Seleção Brasileira como adversária nas oitavas de final. O duelo está marcado para domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA.

Como está a Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026?

A Costa do Marfim está mais distante no ranking da Fifa, na 34ª colocação.

A equipe atravessa um momento crescente, retornando à Copa do Mundo após ficar fora em 2018 e 2022, conquistando a Copa Africana de Nações em 2023. Depois de uma geração liderada por Drogba, aposta em alta renovação, com os novos talentos, como o atacante Yan Diomandé, atualmente no RB Leipzig, mas com negociação encaminhada para o PSG.

O retrospecto geral com o Brasil tem apenas um confronto: em 2010, perderam por 3 a 1, com dois de Luis Fabiano e um de Elano, enquanto marcaram justamente com Drogba. O duelo foi válido pela fase de grupos da época.

Como está a Noruega na Copa do Mundo 2026?

A Noruega aparece na 31ª colocação do ranking da Fifa.

O país avalia que a atual geração é a melhor da história da nação, sob o comando de Haaland e Odegaard, retornando à Copa do Mundo após 28 anos.

Um dado curioso é que é a única seleção que nunca perdeu para o Brasil no retrospecto do confronto. Ao todo, já se enfrentaram quatro vezes, com dois empates, uma vitória e uma derrota.

O revés brasileiro foi justamente na Copa do Mundo de 1998, único encontro no Mundial, quando garantiram o resultado com gols de Flo e Rekdal, de pênalti, enquanto Bebeto descontou.