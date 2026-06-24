Saiba datas e horários dos jogos do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo

O caminho do Brasil no Copa do Mundo de 2026 está definido, com a agenda de jogos montada para o torcedor. Isso porque o calendário da Fifa já oferece a data e o horário dos confrontos da Seleção Brasileira após a confirmação da liderança do Grupo C com a vitória contra a Escócia por 3 a 0, nos EUA, pela 3ª rodada.

Assim, o Diário do Nordeste mostra a programação completa para a torcida se preparar. A projeção segue até uma eventual final, com tudo marcado. No momento, a equipe só aguarda o adversário, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia — e todos participando do Grupo F.

Próximo jogo

Quem ficar na vice-liderança da chave vai encarar o time canarinho. O primeiro mata-mata, a fase 16 avos, está marcada para segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

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Agenda do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo